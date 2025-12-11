Dossena | Vincere in trasferta in Champions è durissima è un problema di tutte le italiane

Dossena sottolinea le difficoltà delle squadre italiane in Champions League, evidenziando come vincere in trasferta rappresenti una sfida complessa e rara. La sua analisi mette in luce le problematiche condivise da tutte le squadre italiane, evidenziando l'importanza di prepararsi al massimo per affrontare le sfide esterne nel prestigioso torneo europeo.

Dossena: "Andare in trasferta a vincere in Champions è durissima, non puoi lasciare nulla al caso, è un problema di tutte le italiane". A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Dossena, allenatore ed ex calciatore del Napoli. Di seguito, un estratto dell'intervista. Indipendentemente da quel rigore, o "rigorino" come vogliamo definirlo, secondo lei il Liverpool avrebbe comunque meritato la vittoria contro i nerazzurri?. "No, però la partita era in equilibrio. Il Liverpool era in difficoltà, ma questo ti fa capire quanto sia alto il livello europeo.