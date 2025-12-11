Dormono nei loculi vuoti per ripararsi | la scena shock nel cimitero italiano è polemica

Nel cimitero di San Cataldo a Modena, alcune persone senza dimora hanno trovato rifugio nei loculi vuoti per proteggersi dal freddo intenso. La scena, documentata da testimoni, ha suscitato polemiche e interrogativi sulla gestione delle emergenze sociali e sulla tutela dei diritti umani in situazioni di vulnerabilità.

Per sfuggire alle temperature rigide delle notti modenesi, alcune persone senza fissa dimora hanno trovato rifugio nei loculi vuoti del cimitero di San Cataldo. La vicenda è stata documentata dalla Gazzetta di Modena, che racconta come nella zona monumentale del cimitero siano presenti loculi a livello terra, alcuni dei quali temporaneamente vuoti, e come questi siano stati trasformati in giacigli di fortuna. I senzatetto hanno adattato questi spazi con coperte, cuscini e persino materassi, creando piccoli rifugi che li proteggono dal freddo intenso della notte. La scelta di cercare riparo in un luogo così particolare evidenzia la gravità della situazione abitativa in città, dove l'emergenza freddo si somma alle difficoltà economiche di chi non ha un tetto sopra la testa.

