Doppio sold out per La notte dei sogni e lo show di Paolo Cevoli

Due eventi imperdibili hanno registrato il tutto esaurito a Riccione: i biglietti per “La notte dei sogni” del 26 dicembre e lo show di Paolo Cevoli “Figli di Troia” del 28 dicembre sono andati rapidamente esauriti, testimonianza dell’entusiasmo e della partecipazione del pubblico alle festività riccionesi.

Sono andati letteralmente a ruba i biglietti-invito messi a disposizione da lunedì 8 dicembre allo Iat del Palazzo del Turismo per due tra le serate clou delle festività riccionesi: “La notte dei sogni” del 26 dicembre e lo spettacolo di Paolo Cevoli “Figli di Troia” del 28 dicembre. I due. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Brisighella: successo e sold out per il doppio spettacolo de LaCorelli a Pieve Thò Vai su X

Sono state annunciate le date dell'edizione 2026 del Metalitalia.com Festival. L'evento, dopo il doppio sold out di quest'anno, ritornerà con una line-up di band internazionali, show esclusivi e meet & greet gratuiti con tutti gli artisti. Metalitalia MC2 LIVE - facebook.com Vai su Facebook

Riccione, Notte dei Sogni e Figli di Troia: a Riccione è doppio sold out - Il secondo tutto esaurito riguarda Paolo Cevoli che il 28 dicembre porterà in scena il suo nuovo spettacolo “Figli di Troia”. Scrive chiamamicitta.it

Doppio sold out per Ludovico Einaudi al Teatro Verdi di Firenze - Dopo il tour estivo italiano che ha segnato il tutto esaurito con il progetto "In a Time Lapse ... Riporta ansa.it