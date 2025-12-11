Doppio incidente un ferito e traffico paralizzato | diverse strade nel caos più totale

Nella mattinata di giovedì 11 dicembre, Brescia è stata teatro di un doppio incidente che ha causato un ferito e ha paralizzato il traffico in diverse zone della città. La situazione ha creato disagi e rallentamenti notevoli, lasciando i cittadini nel caos e complicando notevolmente gli spostamenti.

La giornata di oggi, giovedì 11 dicembre, è iniziata nel peggiore dei modi per chi si è messo al volante a Brescia. Nell’ora di punta dei pendolari, quando la città si muove compatta verso scuole, uffici e aziende, un doppio incidente ha mandato in tilt la viabilità, trasformando tante strade in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

