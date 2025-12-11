Dopo nove anni i Kings Of Leon ritornano a Milano | ecco quando

Dopo nove anni, i Kings Of Leon tornano a Milano per un concerto imperdibile. L’evento, prodotto da Vivo Concerti, si terrà sabato 20 giugno 2026 alla Fiera Milano Live, offrendo ai fan l’opportunità di rivedere dal vivo la band statunitense in una data attesa da tempo.

I Kings Of Leon ritornano finalmente a Milano per la prima volta dal 2017: l’appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, è previsto sabato 20 giugno 2026 a Fiera Milano Live di Milano. Kings Of Leon nel 2026 a Milano. I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 10:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 10:00. Riconosciuti come uno dei più grandi gruppi alternative rock degli ultimi 20 anni a livello mondiale, la ricca storia dei tour dei Kings of Leon include festival da headliner come Coachella, Glastonbury, Roskilde e numerosi Lollapalooza a Berlino, San Paolo, Chicago e Santiago. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it