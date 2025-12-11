Dopo nove anni i Kings Of Leon ritornano a Milano | ecco quando
Dopo nove anni, i Kings Of Leon tornano a Milano per un concerto imperdibile. L’evento, prodotto da Vivo Concerti, si terrà sabato 20 giugno 2026 alla Fiera Milano Live, offrendo ai fan l’opportunità di rivedere dal vivo la band statunitense in una data attesa da tempo.
I Kings Of Leon ritornano finalmente a Milano per la prima volta dal 2017: l’appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, è previsto sabato 20 giugno 2026 a Fiera Milano Live di Milano. Kings Of Leon nel 2026 a Milano. I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 10:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 10:00. Riconosciuti come uno dei più grandi gruppi alternative rock degli ultimi 20 anni a livello mondiale, la ricca storia dei tour dei Kings of Leon include festival da headliner come Coachella, Glastonbury, Roskilde e numerosi Lollapalooza a Berlino, San Paolo, Chicago e Santiago. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Una Battaglia dopo L'Altra ha conquistato ben nove nomination ai Golden Globe 2025. Un passo importante in vista degli Oscar. - facebook.com Vai su Facebook
Rivoluzione in Bahrain Victorious: ufficiale l'accordo pluriennale con Bianchi: dopo nove stagioni di successi con Merida il team World Tour passa al marchio italiano #BahrainVictorius #Bianchi Vai su X
Leggi anche: Bici elettriche truccate | 8 su 10 nei guai
Leggi anche: La Ruota dei Campioni con Gerry Scotti: speciale in prima serata su Canale 5
Kings of Leon, a giugno il ritorno live a Milano dopo quasi dieci anni - I Kings of Leon tornano a Milano dopo quasi dieci anni per l'unica data italiana del loro tour 2026: appuntamento a Fiera Milano a giugno. Come scrive spettakolo.it
Russia, It di Stephen King ritirato dopo 40 anni: “propaganda di relazioni non tradizionali”. La crociata anti-LGBTQIA+ continua - In Russia il bestseller It di Stephen King viene rimosso dagli scaffali per “propaganda non tradizionale”. Scrive gay.it