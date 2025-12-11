Dopo nove anni i Kings Of Leon ritornano a Milano | ecco quando

Metropolitanmagazine.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo nove anni, i Kings Of Leon tornano a Milano per un concerto imperdibile. L’evento, prodotto da Vivo Concerti, si terrà sabato 20 giugno 2026 alla Fiera Milano Live, offrendo ai fan l’opportunità di rivedere dal vivo la band statunitense in una data attesa da tempo.

I Kings Of Leon ritornano finalmente a Milano  per la prima volta dal 2017: l’appuntamento, prodotto da  Vivo Concerti, è previsto sabato 20 giugno 2026 a  Fiera Milano Live  di  Milano. Kings Of Leon nel 2026 a Milano. I biglietti saranno disponibili  online  su www.vivoconcerti.com da venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 10:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 10:00. Riconosciuti come uno dei più grandi gruppi  alternative rock  degli ultimi 20 anni a livello mondiale, la ricca storia dei tour dei  Kings of Leon  include festival da headliner come Coachella, Glastonbury, Roskilde e numerosi Lollapalooza a Berlino, San Paolo, Chicago e Santiago. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

dopo nove anni i kings of leon ritornano a milano ecco quando

© Metropolitanmagazine.it - Dopo nove anni, i Kings Of Leon ritornano a Milano: ecco quando

Leggi anche: Bici elettriche truccate | 8 su 10 nei guai

Leggi anche: La Ruota dei Campioni con Gerry Scotti: speciale in prima serata su Canale 5

dopo nove anni kingsKings of Leon, a giugno il ritorno live a Milano dopo quasi dieci anni - I Kings of Leon tornano a Milano dopo quasi dieci anni per l'unica data italiana del loro tour 2026: appuntamento a Fiera Milano a giugno. Come scrive spettakolo.it

dopo nove anni kingsRussia, It di Stephen King ritirato dopo 40 anni: “propaganda di relazioni non tradizionali”. La crociata anti-LGBTQIA+ continua - In Russia il bestseller It di Stephen King viene rimosso dagli scaffali per “propaganda non tradizionale”. Scrive gay.it