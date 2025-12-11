Dopo la pandemia il settore torna a crescere Aumentano i redditi ma c’è un gap di genere

Dopo la pandemia, il settore professionale in Italia mostra segnali di ripresa, con un aumento dei redditi e un incremento degli occupati. Secondo il nuovo Rapporto dell’Osservatorio Confprofessioni, nel 2024 i professionisti attivi sono 1,378 milioni, rappresentando il 5,8% degli occupati e il 27,1% dell’intero comparto autonomo. Tuttavia, persistono disparità di genere nel settore.

Il nuovo Rapporto dell’Osservatorio Confprofessioni segnala che nel 2024 i professionisti attivi in Italia raggiungono quota 1,378 milioni, pari al 5,8% degli occupati e al 27,1% dell’intero universo autonomo. Il nostro Paese si conferma dunque tra quelli europei con la più elevata concentrazione di lavoratori altamente qualificati, a testimonianza di un sistema economico che continua a poggiare in modo significativo sulla competenza specialistica. Dopo lo choc pandemico, il settore ha ripreso a espandersi (+0,8% tra 2022 e 2023, +1,3% tra 2023 e 2024, +8% nell’ultimo decennio), pur restando sotto i livelli precedenti al 2019 (-3,4%). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dopo la pandemia il settore torna a crescere. Aumentano i redditi, ma c’è un gap di genere

Dopo la pandemia il settore torna a crescere. Aumentano i redditi, ma c’è un gap di genere - Le donne ferme a 29mila Il nuovo Rapporto dell’Osservatorio Confprofessioni segnala che nel 2024 i professionisti attivi in Italia raggiungono quota 1,378 milioni, p ... Lo riporta ilgiornale.it

Un dato in crescita dopo la pandemia. Ora il Piemonte è la quarta regione d’Italia - facebook.com Vai su Facebook