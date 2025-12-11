Dopo la Langosteria i Ruffini verso i ristoranti Da Vittorio

La famiglia Cerea, proprietaria dei rinomati ristoranti Da Vittorio, sta per intraprendere una partnership esclusiva con Remo Ruffini. Dopo il successo di Langosteria, questa collaborazione promette di aprire nuovi orizzonti nel mondo della ristorazione, combinando tradizione e innovazione. La partnership segna un passo importante nel panorama gastronomico italiano.

La famiglia Cerea, proprietaria del marchio di ristoranti Da Vittorio, negozierà in esclusiva con Remo Ruffini. L’attività di ristorazione stellata cerca un partner di minoranza per sostenere la crescita della società. Il prescelto è Ruffini, l’imprenditore di Moncler, con i figli Pietro e Romeo. La ricerca del socio durava da un anno. L’azienda ha superato i 100 milioni di ricavi nel 2024: è al primo posto tra i marchi italiani. Prima della decisione su Ruffini, il dossier è finito sul tavolo di Advent, Three Hills e Den Hospitality. I grandi fondi di private equity hanno valutato il 100% del gruppo tra i 250 e i 300 milioni di euro. 🔗 Leggi su Open.online