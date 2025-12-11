Dopo il diluvio

Dopo le recenti alluvioni che hanno colpito Sumatra, un gruppo di persone tenta di attraversare un ponte sul fiume Peusangan, gravemente danneggiato. L'evento evidenzia le difficoltà e i rischi affrontati dalla popolazione locale nel fronteggiare le conseguenze di disastri naturali.

Un gruppo di persone tenta di attraversare un ponte sul fiume Peusangan, sull'isola indonesiana di Sumatra, danneggiato dalle recenti alluvioni. Alla fine di novembre

i trasferimenti di armi/componenti lasciano in giro un diluvio di #dati Dopo che nostri colleghi del media irlandese @wereontheditch hanno condiviso questi dati con noi, noi li abbiamo seguiti come i sassolini di Hansel e Gretel,per verificare la fornitura di #Leo Vai su X

…dopo mezza nottata e mezza mattinata passate ad allestire, sotto il diluvio, i nostri eroi ce l’hanno fattaaaaaaaaaa Oggi comincia questa nuova esperienza, qui a Matera!! Noi siamo pronti, vi aspettiamo fino al 28 Dicembre DAJE TUTTA - facebook.com Vai su Facebook

Follonica dopo il diluvio: divieto di balneazione e lavori di ripristino lungo l’arenile - Follonica (Grosseto), 10 settembre 2024 – Il diluvio che si è abbattuto domenica sera su Follonica ha causato l’allagamento di alcuni sottopassi della città oltre a creare problematiche sugli arenili. Segnala lanazione.it

Il lungo calvario del Rimini: dopo la scomparsa di Bellavista 18 anni tra retrocessioni e fallimenti - è una famosa frase pronunciata prima da Luigi XV Re di Francia e probabilmente anche da Vincenzo Bellavista quasi 300 anni ... Riporta corriereromagna.it