dopo il diluvio

Dopo le recenti alluvioni che hanno colpito Sumatra, un gruppo di persone tenta di attraversare un ponte sul fiume Peusangan, gravemente danneggiato. L'evento evidenzia le difficoltà e i rischi affrontati dalla popolazione locale nel fronteggiare le conseguenze di disastri naturali.

