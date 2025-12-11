Dopo anni di deliri l' Europa si sta risvegliando

Dopo anni di reticenze e illusioni, l’Europa inizia a cambiare rotta. La recente riunione dei ministri della giustizia del Consiglio d’Europa ha confermato le posizioni già espresse da Giorgia Meloni tre anni fa: l’immigrazione deve essere gestita con fermezza e dialogo. Un segnale di un risveglio delle politiche europee in materia di sicurezza e controllo dei confini.

Il tempo è galantuomo e uno alla volta i totem e i tabù degli utopisti stanno cadendo. La riunione dei ministri della giustizia del Consiglio d'Europa è arrivata alle conclusioni che ben tre anni fa Giorgia Meloni aveva esposto di fronte ai partner del Vecchio Continente e in una serie di incontri bilaterali con il Regno Unito, i Paesi del Mediterraneo, del Medio Oriente e dell'Africa: l'immigrazione va governata con il pugno di ferro e la mano tesa. Pugno di ferro contro l'illegalità, mano tesa con i rifugiati (quelli veri, che scappano dalla guerra), tutto nella cornice del rispetto dei diritti umani e del dovere di ogni Stato di difendere i propri confini.