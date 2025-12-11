Donne più potenti del mondo 2025 le italiane presenti nella classifica di Forbes

Nel 2025, Forbes ha pubblicato la classifica delle 100 donne più potenti al mondo, confermando ancora una volta Ursula von der Leyen al primo posto. Per il quarto anno consecutivo, leader di rilievo si distinguono per influenza e successo, evidenziando il ruolo crescente delle donne nel panorama globale. Tra queste, alcune italiane si sono affermate con successo e riconoscimento internazionale.

Forbes ha rilasciato la classifica della 100 donne più potenti al mondo per il 2025. Per il quarto anno di fila, il titolo è andato a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. Dietro di lei, come già accaduto lo scorso anno, la numero uno della Bce Christine Lagarde. In Top 5 ci sono solamente personalità politiche, mentre dal sesto al decimo posto figurano esclusivamente manager e imprenditrici. Non mancano nemmeno le star dello spettacolo con l'immancabile Taylor Swift e la new entry Kim Kardashian, forte del suo brand Skims. Al 100esimo posto, con un premio simbolico, le donne del film animato di Netflix KPop Demon Hunters.

