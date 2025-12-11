donne allo specchio la presentazione

Venerdì 12 dicembre 2025, il centro benessere “Corpo e Mente” di Arezzo ospiterà la presentazione di “Donne allo specchio 2026”, un calendario ideato da Laura Giannini con la grafica di Andrea Ciri. L'evento, che si terrà alle ore 19, anticipa il lancio di un progetto dedicato alla valorizzazione delle donne e della loro immagine.

Arezzo, 11 dicembre 2025 – Venerdì 12 dicembre 2025, dalle ore 19, il centro benessere “ Corpo e Mente” di via Tanucci 21, ad Arezzo, ospita la presentazione di “Donne allo specchio 2026", calendario nato da un’idea di L aura Giannini, con la realizzazione grafica di Andrea Ciri. La serata sarà l’occasione per inaugurare la mostra fotografica curata da Marco Botti, con gli scatti presenti nel calendario eseguiti dalle fotografe Francesca Donatelli, Giulia Giabbanelli e Lucrezia Senserini. L’esposizione proseguirà fino al 10 gennaio 2026. Nel corso dell’evento, al quale parteciperanno tutte le donne protagoniste dei diversi mesi, sono previsti momenti musicali e sorprese varie. 🔗 Leggi su Lanazione.it