Donnarumma | Risultato netto positivo nel 2025
Donnarumma prevede un miglioramento finanziario per il 2025, con un risultato netto positivo e la possibilità di recuperare le perdite di 200 milioni di euro del 2024. La sua previsione rappresenta un segnale di ottimismo per il futuro economico dell'azienda.
Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Il 2025 dovremmo avere un risultato netto positivo, recuperando la perdita di 200 milioni di euro del 2024'". Ad affermarlo è l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Stefano Antonio Donnarumma, in occasione della presentazione del Piano 2025-2029, che aggiunge: "Stiamo facendo un grande sforzo per non aumentare i prezzi dei biglietti, che non aumentano da molto tempo". "Il primo anno del Piano Strategico ha dimostrato la capacità del Gruppo Fs di tradurre la visione industriale in risultati tangibili e misurabili". "La concretezza del nostro impegno è testimoniata dai 18 miliardi di euro di investimenti realizzati nel 2025 e dalla nostra capacità di sfruttare appieno i fondi per la ripresa: abbiamo già investito 18 miliardi di euro del Pnrr, di cui sette nell'ultimo anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
