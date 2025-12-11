Donnarumma Fs | Abbiamo raggiunto il picco massimo di investimenti 18 miliardi – Il video
Donnarumma (Fs) annuncia il raggiungimento di un investimento record di 18 miliardi, sottolineando la crescita e l’efficienza delle Ferrovie dello Stato, la più grande azienda infrastrutturale italiana con circa 100.000 dipendenti. Un traguardo che evidenzia l'importanza strategica e la solidità del settore ferroviario nel panorama nazionale.
(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2025 "Sono molto soddisfatto di come sta rispondendo l'organizzazione delle Ferrovie dello Stato, che è la più grande azienda infrastrutturale italiana con quasi 100mila dipendenti, con complessità endogene ma anche esogene molto importanti. Nei suoi 120 anni di storia raggiunge il picco massimo di investimenti, con circa 18 miliardi in un solo anno e circa 7 miliardi di Pnrr. La puntualità è migliorata di diversi punti percentuali dall'anno scorso a quest'anno, il dato più significativo l'abbiamo avuto confrontando il mese di luglio del 2024, che è stato oggettivamente un mese molto complesso, tanto da meritare più volte gli onori della cronaca. 🔗 Leggi su Open.online
