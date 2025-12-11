Donna di 83 anni cade dal terzo piano di un palazzo a Torino e muore tragedia in corso Corsica

Una tragica vicenda si è verificata questa mattina a Torino, in corso Corsica. Un'anziana di 83 anni è precipitata dal balcone del terzo piano di un edificio, perdendo la vita. L'incidente ha suscitato grande dolore e si stanno ancora indagando le cause dell'accaduto.

Tragedia a Torino nella mattinata di oggi, 11 dicembre. Una donna di 83 anni è caduta da un balconcino al terzo piano del palazzo in corso Corsica 30. Per l’anziana, purtroppo, non c’è stato niente da fare. L’allarme è stato dato da un vicino di casa, che ha visto il corpo senza vita nel cortile. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

