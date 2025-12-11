Donna di 74 anni scompare a Ostia | ritrovata al confine tra Roma e Pomezia

Una donna di 74 anni scompare a Ostia e viene ritrovata a circa 15 km di distanza, al confine tra Roma e Pomezia. L’intervento di un agente della Polizia Locale di Roma Capitale fuori servizio ha permesso di rintracciarla, alleviando l’apprensione della famiglia e delle autorità.

Pomezia, 11 novembre 2025 – Momenti di apprensione per la scomparsa una donna di 74?anni ed è stata ritrovata a circa 15?km di distanza dalla sua abitazione, al confine tra Roma e Pomezia, grazie all’intervento di un agente della Polizia Locale di Roma Capitale fuori servizio. A seguito della diramazione, da parte della Centrale Operativa “Lupa”, di una nota di ricerca della donna, allontanatasi da casa, ad Ostia, le pattuglie della Polizia Locale del X?Gruppo Mare avevano avviato le prime e immediate ricerche sul territorio del X Municipio, che però avevano avuto esito negativo. É stato poi un agente del medesimo Gruppo che, finito il servizio, nel tornare presso la propria abitazione ha avvistato la donna mentre camminava confusa sulla carreggiata, al confine tra Roma e Pomezia, in piena notte, in una situazione di evidente pericolo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

