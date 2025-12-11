Donatore seme a rischio cancro l’allarme | nati da lui 200 bambini in Europa

Un donatore di sperma con una mutazione genetica associata a un aumento del rischio di cancro ha generato almeno 197 bambini in Europa. La scoperta solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sui controlli negli assisted reproductive technologies, evidenziando l'importanza di approfondire le verifiche genetiche prima delle donazioni.

Dallo sperma di un donatore che, senza saperlo, aveva una mutazione genetica che aumenta drasticamente il rischio di cancro, sono nati almeno 197 bambini in tutta Europa. Lo ha rivelato un’indagine giornalistica, condotta da 14 emittenti pubbliche tra cui la Bbc, spiegando che alcuni bambini sono già morti e solo una minoranza di quelli che ereditano la mutazione riuscirà a evitare il cancro nel corso della vita. Lo sperma non è stato venduto a cliniche nel Regno Unito, ma la Bbc conferma che un numero “molto piccolo” di famiglie britanniche – che sono state informate – ha utilizzato lo sperma del donatore durante trattamenti di fertilità in Danimarca. 🔗 Leggi su Lapresse.it