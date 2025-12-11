Donato Carrisi | curiosità e vita privata dello scrittore
Lo scrittore e sceneggiatore Donato Carrisi ha da poco pubblicato il nuovo romanzo, La Bugia Dell’Orchidea, arrivato a distanza di un anno da La Casa Dei Silenzi. Donato Carrisi,. L’autore sarà stasera tra gli ospiti di Splendida Cornice, in onda dalle 21:30 su Raitre. Nato a Martina Franca nel 1973, vive fra Roma e Milano. Dopo aver studiato giurisprudenza, si è specializzato in criminologia e scienza del comportamento. Scrittore, regista e sceneggiatore di serie televisive e per il cinema, è una firma del Corriere della Sera. È l’autore dei romanzi bestseller internazionali come Il suggeritore, Il tribunale delle anime, La donna dei fiori di carta, L’ipotesi del male, Il cacciatore del buio, La ragazza nella nebbia, dal quale è tratto il film omonimo con cui ha vinto il David di Donatello per il miglior regista esordiente, Il maestro delle ombre, L’uomo del labirinto, da cui ha tratto il film omonimo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
