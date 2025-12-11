Donati | la città che vorrei | Mi candido a sindaco punto tutto sui giovani

Donati si presenta come candidato sindaco di Arezzo, puntando principalmente sui giovani e sulla partecipazione civica. In un panorama politico aperto al dialogo o pronto alla corsa solitaria, il suo obiettivo è trasformare la città con un progetto innovativo e inclusivo. La sua candidatura si inserisce in un contesto di possibile alleanze o di iniziative autonome per raggiungere Palazzo Cavallo.

di Luca Amodio AREZZO Aperti a dialogare con altre forze politiche, altrimenti corsa solitaria verso Palazzo Cavallo. Marco Donati, leader di Scelgo Arezzo, non si sente un "terzo incomodo" in vista delle prossime amministrative e si mette già in gioco, "gli altri hanno difficoltà a trovare un candidato di sintesi, in questi anni la giunta non ha avuto lungimiranza". Donati, lei ha annunciato la sua candidatura ormai tre anni fa. Ne è ancora sicuro? "Tre anni fa abbiamo scelto di stare dalla parte della città. Dopo più di cento assemblee pubbliche possiamo solo confermare: io vado dritto, mi candido".