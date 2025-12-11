Don Francesco Cristofaro agli studenti dell' alberghiero | Abbiate il coraggio di sognare e non fatevi rubare la speranza FOTO

Don Francesco Cristofaro invita gli studenti dell'alberghiero a mantenere viva la speranza e a seguire i propri sogni, incoraggiandoli a non lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà. Durante il suo intervento, ha sottolineato l'importanza di avere coraggio e determinazione per affrontare il futuro con fiducia.

“Ai nostri adolescenti oggi raccomando di avere il coraggio di sognare e di non lasciarsi mai rubare la speranza, perché il mondo cerca di privarvi della speranza in tanti modi. E soprattutto non permettete mai a nessuno di definirvi una nullità, i ragazzi sono tutti bellissimi e degni di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Don Francesco Cristofaro - facebook.com Vai su Facebook

"La Parola di Dio trasforma sempre" Don Francesco Cristofaro, parroco di “Santa Maria Assunta” a Simeri Crichi (CZ), racconta a @incamminotv2000 il suo impegno con le famiglie e nella comunità. Rivedi la puntata su #Play2000 Vai su X

Don Francesco Cristofaro all'alberghiero di Pescara, 'non fatevi rubare la speranza' - "Ai nostri adolescenti oggi raccomando di avere il coraggio di sognare e di non lasciarsi mai rubare la speranza, perchè il mondo cerca di privarvi della speranza in tanti modi. Scrive ansa.it

Don Francesco Cristofaro agli studenti dell'alberghiero: "Abbiate il coraggio di sognare e non fatevi rubare la speranza" [FOTO] - All'iniziativa, giovedì 11 dicembre, hanno preso parte la dirigente scolastica Alessandra Di Pietro, Antonio Di Giosafat, direttore della libreria San Paolo di Pescara, e Davide De Amicis, direttore ... Segnala ilpescara.it