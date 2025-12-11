Domani sciopero generale La Cgil scende in piazza | No a un’ingiusta manovra

Domani si terrà uno sciopero generale indetto dalla Cgil, con lavoratori di tutta la provincia impegnati in una mobilitazione che coinvolge sia il settore pubblico che quello privato. La protesta si concentra contro una manovra ritenuta ingiusta, nel rispetto delle normative che garantiscono i servizi pubblici essenziali.

Domani è il giorno di un nuovo sciopero generale della Cgil. I lavoratori anche della nostra provincia, sono pronti a fermarsi in tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge per i servizi pubblici essenziali. In città è prevista una manifestazione alle 9.30 in piazzale Medaglie d’oro (Prospettiva) con gli interventi di delegati, attivisti e le conclusioni di Lara Ghiglione, segretaria nazionale della Cgil. "La manovra di bilancio del governo Meloni – afferma Veronica Tagliati, segretaria generale di Ferrara – è profondamente ingiusta, perché non affronta i problemi reali dei lavoratori, dei giovani e dei pensionati di questo Paese, che sono i bassi salari, la precarietà, i servizi pubblici senza risorse, la sanità, le pensioni e il diritto a un lavoro dignitoso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it