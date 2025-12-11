Domani lo sciopero generale Cgil | trasporti a rischio disagi

Domani, a Roma e in tutta Italia, si terrà uno sciopero generale indetto dalla Cgil per protestare contro la manovra di bilancio considerata ingiusta. La mobilitazione coinvolgerà principalmente i settori dei trasporti, con possibili disagi e disservizi per cittadini e pendolari, nel tentativo di far ascoltare le proprie istanze alle istituzioni.

Roma, 11 dic. (askanews) – Domani la Cgil sciopera contro una manovra di bilancio ritenuta “ingiusta”. L’astensione dal lavoro interesserà tutti i settori, pubblici e privati, per l’intera giornata. In programma ci sono manifestazioni in numerose città, da Nord a Sud. Il segretario generale, Maurizio Landini, parteciperà al corteo di Firenze. Il cui concentramento è previsto alle 9 in piazza Santa Maria Novella, per poi giungere in piazza del Carmine dove il leader sindacale prenderà la parola per il comizio conclusivo. A Roma la manifestazione partirà alle 9 da Piazza Vittorio Emanuele II per terminare in via dei Fori Imperiali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Domani lo sciopero generale CGIL: La manovra e' ingiusta

Video Domani lo sciopero generale CGIL: La manovra e' ingiusta Video Domani lo sciopero generale CGIL: La manovra e' ingiusta

Cerca Video Caricamento del Video...

Domani un'altra giornata di #sciopero e non saranno coinvolti solo i trasporti! - facebook.com Vai su Facebook

Federconsumatori sostiene lo #sciopero CGIL di domani. Contro una #LeggeDiBilancio che non dà risposte ai cittadini. Stipendi giù, prezzi su. Scopri di più federconsumatori.it/sciopero-feder… #Federconsumatori #Diritti @cgilnazionale Vai su X

Domani lo sciopero generale Cgil: trasporti a rischio disagi - L’astensione dal lavoro interesserà tutti i settori, pubblici e privati, per l’intera giornata. Come scrive msn.com

Sciopero generale Cgil il 12 dicembre, stop a treni, mezzi pubblici e scuola: orari e chi aderisce - Domani, venerdì 12 dicembre, l’Italia è alle prese con lo sciopero generale nazionale della CGIL contro la legge di bilancio ... Si legge su fanpage.it