Domani il concerto per Leone XIV | Un grazie al maestro Muti

Domani l'Orchestra Giovanile ’Luigi Cherubini’, diretta dal maestro Riccardo Muti, si esibirà in Vaticano in un concerto speciale dedicato a Leone XIV. Un evento che celebra la musica e il talento dei giovani musicisti, con il prestigioso coinvolgimento del maestro Muti, riconosciuto per il suo contributo e dedizione alla musica classica.

Domani l' Orchestra Giovanile 'Luigi Cherubini' si esibirà in Vaticano diretta dal suo fondatore, il maestro Riccardo Muti (nella foto). Il concerto, ospitato nell'Aula Paolo VI di Roma, sarà in onore e alla presenza di Papa Leone XIV, alla sua prima solennità natalizia da Pontefice. L'esibizione, in diretta televisiva su Rai 2, alle 18, sarà anche l'occasione per il Santo Padre di consegnare al maestro Muti il ' Premio Ratzinger ', prestigioso riconoscimento attribuito ogni anno a personalità eminenti nel campo della cultura e dell'arte. Accanto ad Antonio Patuelli, presidente Abi e de La Cassa di Ravenna, alla presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Mirella Falconi, e ad un nutrito gruppo di rappresentanza cittadina, tra cui la presidente della Provincia, Valentina Palli, interverrà anche il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni.

