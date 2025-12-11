Dodicenne travolto da un’ambulanza a Genova si indaga sulla manovra dell’autista

Un dodicenne è stato investito da un’ambulanza a Genova, mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente ha portato all’apertura di un fascicolo per lesioni stradali e all’indagine sulla manovra dell’autista. Le condizioni del ragazzo sono considerate gravi ma stabili. La vicenda solleva questions sulla sicurezza e sulla condotta dei mezzi di emergenza.

