Docufilm di Russia Today a Sassuolo insorge nuovamente il Partito Democratico

Il Partito Democratico di Sassuolo ha espresso nuovamente dissenso in merito a un docufilm di Russia Today, organizzando un evento per il 13 dicembre. Il Coordinamento modenese contro la guerra e l'Associazione Russia Emilia-Romagna promuovono un'assemblea che definiscono come un gesto di resistenza e disobbedienza agli

Il Coordinamento modenese contro la guerra, insieme con l'Associazione Russia Emilia-Romagna ha organizzato per sabato 13 dicembre a Sassuolo (ore 20:30, via Circonvallazione Nordest 140) quello che definisce un “atto di reale Resistenza e disobbedienza ai diktat del partito unico atlantista”. Si. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Docufilm di Russia Today a Sassuolo, insorge nuovamente il Partito Democratico - Un evento in programma nel distretto ceramico riaccende la contrapposizione sul tema della guerra in Ucraina e delle posizioni filorusse ... Lo riporta modenatoday.it

"Documentario sull’Ucraina: è propaganda" - E’ polemica in città in vista della proiezione, a Sassuolo, del docufilm ‘ Biolab, la guerra biologica ’, prodotto da Russia Today. msn.com scrive

