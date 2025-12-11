Docenti neoimmessi | anno di prova e formazione Nota del Ministero MODELLO 2025 26 e NOVITÀ

Il 2025/26 segna l'inizio dell'anno di prova e formazione per i docenti neoimmessi in ruolo. In attesa della circolare ministeriale, vengono fornite le prime indicazioni sui giorni utili e le attività da svolgere per il superamento dell'anno di prova, con particolare attenzione alle novità e al modello di riferimento per questa fase cruciale della carriera docente.

Docenti neoimmessi in ruolo 202526: in attesa della annuale circolare di riferimento del Ministero dell'istruzione e del Merito forniamo le prime indicazioni sui giorni utili per il superamento e le attività necessarie. L'articolo Docenti neoimmessi: anno di prova e formazione. Nota del Ministero MODELLO 202526 e NOVITÀ . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Anno di prova e formazione docenti neoassunti 2025/26. In arrivo la nota: chi deve svolgerlo, chi no. Chiarimenti per passaggio di ruolo ITP - Si è concluso al Ministero l'incontro per la nota sulle attività formative dell'anno di prova e formazione per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nel 2025/26 ... Lo riporta orizzontescuola.it

In arrivo la Nota MIM sull’anno di formazione e prova Docenti 2025/26: ecco le novità - Il Ministero dell'istruzione ha incontrato i sindacati per l'informativa sulla Nota annuale relativa al percorso di formazione e prova per i docenti 2025/2026. Da ticonsiglio.com