DM 88 | 2 modelli documentali a completamento della procedura di individuazione dei docenti accompagnatori ALTRI DOCUMENTI IN ARRIVO

L'articolo presenta i due modelli documentali previsti dal DM 88, finalizzati a completare la procedura di individuazione dei docenti accompagnatori. Viene inoltre approfondito il ruolo dei partner di progetto e dei fornitori di servizi nel contesto del PNRR, con indicazioni su come coinvolgere correttamente gli enti esterni e sui processi di selezione degli alunni e dei docenti.

DM 88: 2 modelli documentali a completamento della procedura di individuazione dei docenti accompagnatori Pnrr: partner di progetto o fornitore di servizi? Come coinvolgere correttamente gli enti esterni PCTO DM 882025: avvisi di selezione degli alunni partecipanti e avvisi di selezione

