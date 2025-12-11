Dl Milleproroghe | sei misure in attesa del Consiglio dei Ministri Verso proroga scadenze per dirigenti tecnici docenti di religione e ITS Academy BOZZA

Il decreto Milleproroghe si appresta a essere approvato dal Consiglio dei Ministri, con sei misure rivolte al settore scolastico. Tra le novità, possibili proroghe delle scadenze per dirigenti tecnici, docenti di religione e ITS Academy. Ecco una panoramica delle principali disposizioni contenute nella bozza dell'articolo 5, attualmente in fase di approvazione.

L'articolo 5 del decreto Milleproroghe in fase di approvazione presso il Consiglio dei Ministri (riunione prevista per il pomeriggio) prevede sei interventi normativi per il settore scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

