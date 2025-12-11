Dl Milleproroghe | sei misure in attesa del Consiglio dei Ministri Verso proroga scadenze per dirigenti tecnici docenti di religione e ITS Academy BOZZA
Il decreto Milleproroghe si appresta a essere approvato dal Consiglio dei Ministri, con sei misure rivolte al settore scolastico. Tra le novità, possibili proroghe delle scadenze per dirigenti tecnici, docenti di religione e ITS Academy. Ecco una panoramica delle principali disposizioni contenute nella bozza dell'articolo 5, attualmente in fase di approvazione.
L'articolo 5 del decreto Milleproroghe in fase di approvazione presso il Consiglio dei Ministri (riunione prevista per il pomeriggio) prevede sei interventi normativi per il settore scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Radio1 Rai. . Governo al lavoro per ridurre il costo delle #bollette con un contributo annuo 2026 straordinario di 55 euro a 4,5 milioni di famiglie vulnerabili. All'esame del Consiglio dei ministri, oggi, il decreto Milleproroghe con misure per l'occupazione. I detta - facebook.com Vai su Facebook
Il decreto Milleproroghe in arrivo giovedì 11 dicembre in Consiglio dei Ministri prevede misure specifiche per il comparto della scuola. Vai su X
Dl Milleproroghe: assunzioni docenti di religione estese al 2026/27, sospeso cofinanziamento regionale per Its Academy fino al 2026. BOZZA - Il decreto Milleproroghe in arrivo giovedì 11 dicembre in Consiglio dei Ministri prevede misure specifiche per il comparto della scuola. Lo riporta orizzontescuola.it
Dl Milleproroghe in CdM: da Lep a bonus giovani e donne - Lep, importi delle multe, ma anche polizze catastrofali fino ai commissari straordinari: in Cdm un Milleproroghe di 16 articoli, secondo una bozza del decreto. Riporta finanza.repubblica.it