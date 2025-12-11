Dl Milleproroghe | ok del governo Verso proroga scadenze per dirigenti tecnici docenti di religione e ITS Academy BOZZA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Milleproroghe, un provvedimento omnibus composto da 16 articoli. Tra le principali novità, si prevede la proroga delle scadenze per dirigenti tecnici, docenti di religione e ITS Academy, garantendo continuità e stabilità in vari settori della pubblica amministrazione.

Via libera del Consiglio dei Ministri al Decreto Milleproroghe. A quanto si apprende è stato approvato il provvedimento omnibus in 16 articoli. L'articolo 5 del decreto prevede sei interventi normativi per il settore scolastico.

