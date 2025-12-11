Dl Milleproroghe | ok del governo Verso proroga scadenze per dirigenti tecnici docenti di religione e ITS Academy BOZZA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Milleproroghe, un provvedimento omnibus composto da 16 articoli. Tra le principali novità, si prevede la proroga delle scadenze per dirigenti tecnici, docenti di religione e ITS Academy, garantendo continuità e stabilità in vari settori della pubblica amministrazione.

Via libera del Consiglio dei Ministri al Decreto Milleproroghe. A quanto si apprende è stato approvato il provvedimento omnibus in 16 articoli. L'articolo 5 del decreto prevede sei interventi normativi per il settore scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Radio1 Rai. . Governo al lavoro per ridurre il costo delle #bollette con un contributo annuo 2026 straordinario di 55 euro a 4,5 milioni di famiglie vulnerabili. All'esame del Consiglio dei ministri, oggi, il decreto Milleproroghe con misure per l'occupazione. I detta - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - È tempo di #Manovra. Attesa per il #decretoMilleproroghe #10dicembre #Tv2000 #politica #governo @tg2000it Vai su X

Dl Milleproroghe, il governo rinvia 16 scadenze al 2026 - La bozza del provvedimento proroga il Fondo di garanzia per le pmi e fa slittare l'aggiornamento delle multe stradali ... Da milanofinanza.it

Dl Milleproroghe: sei misure in attesa del Consiglio dei Ministri, verso proroga scadenze per dirigenti tecnici, docenti di religione e ITS Academy. BOZZA - L'articolo 5 del decreto Milleproroghe in fase di approvazione presso il Consiglio dei Ministri (riunione prevista per il pomeriggio) prevede sei interventi normativi per il settore scolastico. Si legge su orizzontescuola.it