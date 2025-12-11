Dixit Domius | Coro Harmonicus di Chieti e Orchestra Harmonicus in concerto

Venerdì 12 dicembre alle ore 21, al Santuario Giubilare di San Camillo De Lellis a Bucchianico, il Coro Harmonicus di Chieti e l’Orchestra Harmonicus proporranno il concerto “Dixit Dominus”, in occasione del Giubileo 2025. L’evento, promosso e sponsorizzato da Cacciapuoti – Materiali da, vedrà esibirsi le due formazioni musicali in un appuntamento di grande rilievo culturale e spirituale.

