Divisi sul futuro Pd | Stare fermi è lusso da non permetterci

Un appello unitario raccoglie 400 firme a sostegno di un percorso partecipato per il futuro del Pd, opponendosi a un congresso anticipato. La lettera sarà inviata ai segretari provinciali e regionali, evidenziando la volontà di superare le divisioni e promuovere un dialogo inclusivo per rilanciare il partito.

Sono 400 le firme raccolte a sostegno della lettera-appello che sarà inviata al segretario provinciale Marco Biagioni e al segretario regionale Emiliano Fossi per dare forza al percorso partecipato al posto del congresso anticipato. "Le adesioni crescono di ora in ora e continueranno a conferma di una mobilitazione dal basso che chiede al Pd di superare lo stallo interno e concentrarsi sulle sfide che attendono la città " dicono gli organizzatori della petizione dem. "Restare fermi è un lusso che non possiamo permetterci" si legge nel documento. "Pensiamo a chi vive con ansia la propria quotidianità, a chi non arriva a fine mese e chiede risposte sul caro bollette, il costo della vita, gli stipendi risicati e il mercato immobiliare alle stelle".

