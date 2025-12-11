Divieto di velo islamico a scuola in Austria il Parlamento vota il sì alla misura | non riguarderà i docenti ma gli alunni under 14

Il Parlamento austriaco ha approvato una legge che vieta il velo islamico nelle scuole per le alunne under 14. La misura, che non coinvolge i docenti, mira a regolamentare l'uso del velo tra i più giovani, suscitando discussioni sul diritto all'istruzione e sulla libertà religiosa.

Il Parlamento in Austria ha votato sì a una legge che vieta il velo nelle scuole per le ragazze sotto i 14 anni. La coalizione di governo composta da conservatori del Partito Popolare, socialdemocratici e liberali di Neos ha ottenuto una maggioranza larga, con il sostegno anche del partito di estrema destra FPOe. Solo i deputati dei Verdi hanno votato contro, definendo la legge incostituzionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it