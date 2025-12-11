Disney investe in OpenAI e fa causa ai ' rivali di Google' per violazione di copyright

Disney investe in OpenAI e avvia una causa contro i concorrenti di Google per presunte violazioni di copyright. L'azienda permette l'utilizzo dei personaggi delle sue franchise, tra cui Disney, Pixar, Marvel e Lucasfilm, tramite intelligenza artificiale, ma solo con tecnologie autorizzate. La mossa evidenzia l'importanza della protezione dei diritti nell'era dell'IA e dell'innovazione digitale.

I personaggi dei film Disney, Pixar, Marvel e Lucasfilm potranno essere usati con l'Intelligenza Artificiale, ma solo con la tecnologia approvata dallo studio. I legali della Disney hanno inviato una lettera di diffida a Google sostenendo che i suoi servizi legati all'Intelligenza Artificiale vadano contro il copyright dell'azienda "su grande scala". La comunicazione è arrivata poco prima della conferma che lo studio ha stretto un importante accordo con OpenAi riguardante l'uso dei marchi e dei personaggi targati The Walt Disney Co. L'investimento nell'IA Disney ha compiuto un importante investimento, pari a un miliardo di dollari, in OpenAI e permetterà all'app video Sora di usare i contenuti legati ai propri film e serie tv, come i personaggi di Star Wars, Marvel e dei lungometraggi . 🔗 Leggi su Movieplayer.it