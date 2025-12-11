Disney e OpenAI insieme | 3 anni di AI generativa per i fan

Disney e OpenAI collaborano da tre anni, investendo un miliardo di dollari per sviluppare l'IA generativa. Questa partnership permette ai fan di utilizzare personaggi di Marvel, Pixar e Star Wars su Sora, creando brevi video social in modo sicuro e innovativo, rivoluzionando l'interazione con i contenuti Disney.

