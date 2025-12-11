Disney accordo da un miliardo con OpenAI

Disney ha annunciato un investimento di un miliardo di dollari in OpenAI, società madre di ChatGPT. Questa partnership strategica mira a integrare tecnologie avanzate di intelligenza artificiale nei propri contenuti e servizi, aprendo nuove opportunità di innovazione e crescita nel settore dell'intrattenimento digitale.

La Walt Disney Company ha annunciato un investimento da un miliardo di dollari in OpenAI, la società madre di ChatGPT. Principalmente la compagnia renderà i propri personaggi disponibili per Sora, la piattaforma di intelligenza artificiale che produce video partendo da indicazioni testuali. Si parla, quindi, di centinaia di personaggi che ora sono a disposizione di OpenAI. Oltre ai protagonisti dei film d’animazione Disney, rientrano in questo accordo anche quelli di Pixar, Marvel, della saga di Star Wars e tutti quelli in possesso del colosso. L’accordo durerà tre anni. Disney ha spiegato che «diventerà un importante cliente di OpenAI, utilizzando le sue API per creare nuovi prodotti, strumenti ed esperienze, anche per Disney+, e distribuendo ChatGPT ai suoi dipendenti». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Disney, accordo da un miliardo con OpenAI

GIORNO 6 #RegnoDisneyChallenge La prima canzone che ti viene in mente quando pensi alla Disney E perché proprio “When you wish upon a star”? Siete d’accordo)”? #regnodreamers #regnodisney #regno #disney #regnodisneychallenge #disneyblog - facebook.com Vai su Facebook

Grazie ad un recente accordo, su Sky torneranno i canali Disney. Si inizierà con un canale, in attesa di futuri sviluppi. Fonte: ItaliaOggi Vai su X

Disney investirà 1 miliardo di dollari in OpenAI. Gli obiettivi dell’accordo - L’intesa triennale permetterà a Sora di generare video con oltre 200 personaggi Disney, Marvel, Pixar e Star Wars. milanofinanza.it scrive

Disney investe un miliardo di dollari in OpenAI - Disney entra pesantemente nel mondo dell'AI e investe un miliardo di dollari in OpenAI e diventa il primo partner importante di Sora. Scrive fortuneita.com