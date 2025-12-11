Discariche abusive a Parma Cavandoli | Incredibile che nessuno abbia visto nulla
Una maxi-discarica abusiva con quasi un milione di tonnellate di scorie non trattate è stata scoperta nella Bassa reggiana, generando gravi preoccupazioni sulle acque sotterranee. La vicenda, sollevata dal deputato Cavandoli, evidenzia l’assenza di interventi e la necessità di un’attenzione urgente da parte delle istituzioni.
#Aprilia - Impegno costante per i residenti di via Riserva Nuova che dicono "No" al degrado e si attivano per ripulire la strada dalle continue #discariche abusive che nascono lungo la via. Pneumatici, sacchi di inerti e tanto altro sono stati recuperati e smaltiti
Eboli, discariche abusive: sanzioni per i trasgressori e ordinanze di chiusura delle strade - Lotta alle discariche abusive ad Eboli lungo la litoranea di Campolongo.