Disastro Medicina a Roma | Bocciati al test 9 studenti su 10 Gli aspiranti medici in piazza

Nell’ambito delle recenti prove di accesso a Medicina a Roma, emergono dati preoccupanti: il 90% degli studenti non ha superato il test, secondo quanto denunciato dalla Sinistra Universitaria della Sapienza. La questione ha suscitato attenzione e proteste, portando alla presentazione di un’interrogazione nel Senato Accademico per approfondire gli esiti e le implicazioni di questa situazione.

