Disastro Medicina a Roma | Bocciati al test 9 studenti su 10 Gli aspiranti medici in piazza

Nell’ambito delle recenti prove di accesso a Medicina a Roma, emergono dati preoccupanti: il 90% degli studenti non ha superato il test, secondo quanto denunciato dalla Sinistra Universitaria della Sapienza. La questione ha suscitato attenzione e proteste, portando alla presentazione di un’interrogazione nel Senato Accademico per approfondire gli esiti e le implicazioni di questa situazione.

"Nove studenti su 10 bocciati ai test di accesso a Medicina". La denuncia arriva dalla lista Sinistra Universitaria della Sapienza, che nell'ultima seduta del Senato Accademico ha presentato un'interrogazione per conoscere gli esiti del primo appello del test di Medicina.

Test di Medicina, valanga di bocciati: promossi tra il 10% e il 15% - Di questo passo, il rischio è che gli ammessi dopo il semestre filtro siano in numero inferiore agli effettivi posti.

Disastro al test di Medicina, Torino meglio della media ma i promossi in fisica sono solo il 15% - Percentuali di sufficienti molto basse anche per gli esami di biologia e chimica.