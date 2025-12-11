Diritto di asilo l’attacco alla Cedu e l’argine della Costituzione

L'articolo analizza le recenti tendenze nelle politiche migratorie e il loro impatto sui diritti fondamentali, con particolare attenzione alle sfide poste dall’attacco alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu). Si esplora come le restrizioni in ambito sovranazionale si confrontino con la tutela garantita dalla Costituzione, evidenziando le tensioni tra restrizione delle migrazioni e rispetto dei diritti umani.

L’adozione di politiche sull’immigrazione sempre più restrittive, lesive dei diritti fondamentali che – nonostante tutto – garantiscono i migranti, procede spedita, anche a livello sovranazionale. Prima, l’8 dicembre, il Consiglio . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

