Dirigente comunale arrestato per l' accoltellamento di un uomo | Ho avuto paura e mi sono difeso

Un dirigente comunale di 60 anni di Foligno è stato arrestato dopo un episodio di violenza durante una lite nata per un cane pitbull senza museruola. Secondo la sua versione, avrebbe agito per paura e si sarebbe difeso. L’incidente si è concluso con un accoltellamento che ha rischiato di essere fatale, coinvolgendo un uomo di 60 anni.

La discussione era nata per i cani. L’ennesima lite per un pitbull senza museruola. Al culmine del litigio, però, un uomo di 60 anni, dirigente comunale a Foligno, avrebbe preso un coltello che aveva nella tasca del giaccone e avrebbe colpito l’altro, sfiorando l’aorta addominale.Un gesto che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Foligno, #lite per cani: #coltellata sfiora la #tragedia #arresto #cani #comunale #dirigente #Foligno #gip #pitbull #polizia #prognosiriservata #soccorsi #Spoleto #tentatoomicidio - facebook.com Vai su Facebook

Ai domiciliari il dirigente comunale accusato di tentato omicidio, domani l’udienza #tuttoggi #Cronaca #Foligno #evidenza #foligno #scoop #subter #super | ow.ly/UUeE106rzIe Vai su X

Leggi anche: Pavia sequestrate 7 tonnellate di tabacco di contrabbando Trasformato in sigarette avrebbe fruttato 2 milioni di euro

Leggi anche: Latitante bloccato grazie ai controlli della Polfer | identificato anche con documento falso

Arrestato il dirigente comunale di Foligno che ha accoltellato un uomo per strada: tentato omicidio - Nella mattinata di martedì 9 dicembre, un dirigente comunale di Foligno è stato fermato dalla polizia dopo aver colpito con un coltello un uomo durante una lite scoppiata in strada. Segnala corrieredellumbria.it

Dirigente comunale accoltella 39enne: in passato avevano già litigato per i cani - di Chiara Fabrizi Il coltello lo avrebbe usato nei giorni precedenti e gli sarebbe rimasto in tasca, quindi lo avrebbe avuto con sé casualmente. Secondo umbria24.it