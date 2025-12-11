DIRETTA Tutte le notizie dell’11 dicembre | flop Zhegrova il Milan insidia la Roma per Zirkzee

Ecco le principali notizie dell’11 dicembre nel mondo del calcio, tra prestazioni e movimenti di mercato. Restate aggiornati con le ultime novità in tempo reale, seguendo le news di oggi su Calciomercato.it.

Le news di oggi in tempo reale qui su Calciomercato.it Tutte le news di oggi, giovedì 11 dicembre. Tra campo e mercato, aggiornamenti in diretta qui su Calciomercato.it. Il Milan insidia la Roma per Zirkzee (AnsaFoto) Segui con noi le notizie dell’11 dicembre! 09:15 11 Dicembre Roma, insidia Milan per Zirkzee. Secondo La Gazzetta dello Sport il Milan insidia la Roma per Zirkzee. L’olandese vuole lasciare il Manchester United già a gennaio.   09:05 11 Dicembre Flop Zhegrova col Pafos. Zhegrova bocciato alla prima da titolare con la Juve. L’esterno ex Lille non giocava dal primo minuto da un anno! L'articolo proviene da CalcioMercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

