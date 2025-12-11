Diretta gol Europa League LIVE | Celtic Roma 0-3 gol annullato ai giallorossi! Celta Vigo Bologna 1-2 doppietta di Bernardeschi!

Segui in tempo reale i risultati e le emozioni della sesta giornata di Europa League, con partite come Celtic-Roma e Celta Vigo-Bologna. Tieni sotto controllo cronaca, gol e aggiornamenti live mentre le squadre si contendono punti fondamentali per la qualificazione agli ottavi.

Diretta gol Europa League: Celtic Roma e Celta Vigo Bologna alle 21. Segui sintesi, cronaca e live di tutti i match della sesta giornata Scendono in campo per la sesta giornata della League Phase di Europa League Roma e Bologna, impegnate contro Celtic e Celta Vigo per proseguire la marcia verso gli ottavi della competizione. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Europa League LIVE: Celtic Roma 0-3 gol annullato ai giallorossi! Celta Vigo Bologna 1-2, doppietta di Bernardeschi!

Europa League, la gol collection di giovedì 25 settembre | Giornata 1

Video Europa League, la gol collection di giovedì 25 settembre | Giornata 1 Video Europa League, la gol collection di giovedì 25 settembre | Giornata 1

Cerca Video Caricamento del Video...

Celtic-Roma diretta, segui la partita di Europa League oggi LIVE - facebook.com Vai su Facebook

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICA/ Che Roma! Diretta gol live score 6^ giornata oggi 11 dicembre 2025 - Risultati Europa League, classifica: il super girone prosegue con la sesta giornata, sia Roma che Bologna sono attualmente in zona playoff. Segnala ilsussidiario.net

Celtic-Roma, il risultato in diretta LIVE - Roma, in programma alle ore 21, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Da sport.sky.it