Diretta goal Conference League | Fiorentina Dinamo Kiev 2-1

Segui con noi la diretta gol della partita tra Fiorentina e Dinamo Kiev nella fase di Conference League. Giovedì è dedicato al calcio europeo, e con Calcionews24 ti offriamo aggiornamenti in tempo reale su tutte le partite delle squadre italiane. Resta sintonizzato per non perdere nessun dettaglio di questa emozionante sfida.

Diretta gol Conference League: giovedì vuol dire calcio, quindi segui con noi i LIVE di tutte le partite Segui con Calcionews24 la diretta gol dei match di Conference League delle squadre italiane. Fiorentina Dinamo Kiev 88? Fiorentina vicina al 3-1 con Kean. 77? VANTAGGIO VIOLA con Gudmundsson! Grande botta per l’ex Genoa. 65? La Fiorentina . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

