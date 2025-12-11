Diretta goal Conference League | Fiorentina Dinamo Kiev 1-1

Segui con noi la diretta gol della partita tra Fiorentina e Dinamo Kiev nella Conference League. Giovedì sera, il calcio è protagonista: vivi tutte le emozioni delle partite delle squadre italiane con i nostri aggiornamenti in tempo reale. Resta sintonizzato per non perdere nessun dettaglio di questa sfida europea.

Diretta gol Conference League: giovedì vuol dire calcio, quindi segui con noi i LIVE di tutte le partite Segui con Calcionews24 la diretta gol dei match di Conference League delle squadre italiane. Fiorentina Dinamo Kiev 56? PAREGGIO DINAMO KIEV. Mykhailenko pareggia i conti per la squadra ospite. INIZIO SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 36? Kean . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

