Diretta goal Conference League | Fiorentina Dinamo Kiev 0-0

Segui con noi la diretta gol della partita tra Fiorentina e Dinamo Kiev, valida per la Conference League. Giovedì è dedicato al calcio europeo, e ti offriamo aggiornamenti in tempo reale su tutte le partite delle squadre italiane, per non perdere nessuna emozione. Resta connesso per vivere ogni istante del match e scoprire gli sviluppi in diretta.

Diretta gol Conference League: giovedì vuol dire calcio, quindi segui con noi i LIVE di tutte le partite Segui con Calcionews24 la diretta gol dei match di Conference League delle squadre italiane. Fiorentina Dinamo Kiev 17? GOAL FIORENTINA. Moise Kean sigla il goal del vantaggio viola. E’ COMINCIATA LA PARTITA. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

