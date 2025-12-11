DIRETTA Fiorentina-Dinamo Kiev 0-0 primo squillo viola con Dzeko
La sfida tra Fiorentina e Dinamo Kiev si apre con un primo tempo equilibrato, caratterizzato da un tentativo viola di Dzeko e un’azione di Kean deviata in corner. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per tutte le emozioni di questa partita.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 15' Dodo verticalizza per Kean, che calcia di prima intenzione, devia Thiare che manda il pallone in calcio d'angolo.13' Kean prova a sgasare sulla destra ma commette fallo su Dubinchak, bravo a mettersi davanti col corpo e prendersi la punizione.11' Ritmi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
dinamo kiev, la formazione ufficiale - 3) Neshcheret; Tymchyck, Zakharchenko, Thiare, Dobinchak; Pikhalonok, Mykhaylenko, Shaparenko; Voloshyn, Guerrero, Kabalev. gazzetta.it scrive
Fiorentina-Dinamo Kiev, il risultato in diretta - La Viola la sblocca al 18' con Kean: cross dalla destra di Dodò e bel colpo di testa dell'attaccante che ... Si legge su sport.sky.it