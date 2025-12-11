Diretta Esclusiva Sky NOW Europa e Conference League 2025 26 11 Dicembre | Palinsesto Telecronisti
Il 11 dicembre Sky e NOW Europa offriranno una giornata ricca di calcio con 36 partite in diretta, tra UEFA Conference League e Europa League. La programmazione include match italiani e internazionali, con approfondimenti pre e post partita condotti da esperti di Sky Sport. Un evento imperdibile per gli appassionati che potranno seguire tutte le emozioni di questa giornata di calcio europeo.
Giovedi 11 DICEMBRE UEFA CONFERENCE LEAGUE UEFA EUROPA LEAGUESU SKY E IN STREAMING SU NOW36 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLTRE LE ITALIANE IN CAMPO: alle 18:45 FIORENTINA - DINAMO KIEV alle 21 CELTIC - ROMA e CELTA VIGO - BOLOGNAApprofondimento pre e postpartita affidato aSTUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUEcon i giornalisti e i top talent di Sky Sport T. su Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it
