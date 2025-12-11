Dipendente infedele acquista 5.500 euro di materiali a nome dell' azienda e li fa sparire | 50enne denunciato

Un dipendente infedele di 50 anni è stato denunciato dai carabinieri di Vigatto per aver acquistato materiali per 5.500 euro a nome dell’azienda e averli fatto sparire. L’indagine ha portato alla scoperta di una serie di reati, tra cui truffa, sostituzione di persona e tentativo di estorsione ai danni dell'impresa.

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Vigatto hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 50enne italiano, ritenuto il presunto responsabile di una serie di reati che spaziano dalla truffa, alla sostituzione di persona, culminando in un tentativo di estorsione ai danni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

