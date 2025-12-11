Diocesi di Perugia eventi e appuntamenti in vista del Natale

Con l’approssimarsi del Natale, la diocesi di Perugia-Città della Pieve si prepara ad accogliere numerosi eventi e iniziative che coinvolgono la comunità locale. Un periodo ricco di momenti di festa, spiritualità e riflessione, volto a rafforzare i valori di condivisione e solidarietà tipici del periodo natalizio.

Si avvicina il Natale e si susseguono gli eventi e le occasioni di riflessione nella diocesi di Perugia-Città della Pieve. Questi i principali appuntamenti da domani, venerdì 12 a venerdì 18 dicembre.Venerdì 12 dicembre, alle 19, presso il Convento di Monteripido, secondo appuntamento del ciclo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Perugia, Natale i primi appuntamenti culturali e religiosi delle diocesi - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Perugia Natale in diocesi tra celebrazioni religiose e appuntamenti culturali

Leggi anche: Natale 2025 a Perugia | il Rettore Massimiliano Marianelli accompagna la comunità universitaria nelle feste

Perugia, Natale in diocesi tra celebrazioni religiose e appuntamenti culturali - pievese si prepara al Natale con una serie di eventi religiosi e laici che si svolgeranno in diverse chiese della diocesi. Lo riporta perugiatoday.it

Gli eventi organizzati dalla Diocesi - La nostra città si appresta a vivere anche quest’anno le solenni celebrazioni dedicate a San Jacopo, patrono della città, con un ricco calendario di eventi religiosi e comunitari, promosso dalla ... lanazione.it scrive