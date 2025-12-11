Dimmi cosa hai postato sui social e ti darò il visto per gli Usa | Trump stringe le maglie per i turisti
Trump ha annunciato restrizioni più rigorose sui social media per chi desidera ottenere il visto turistico negli Stati Uniti. Le nuove misure richiedono ai richiedenti di condividere i contenuti pubblicati negli ultimi cinque anni, aumentando i controlli sulle attività online. Questa novità potrebbe influenzare significativamente chi pianifica di visitare gli Stati Uniti, rendendo più importante la gestione della propria presenza sui social.
Occhio a cosa si posta sui Social oggi e cosa si è scritto negli ultimi cinque anni se si vuole andare in vacanza negli Stati Uniti. Alla luce della stretta annunciata dal presidente Donald Trump i potenziali visitatori dovranno sottoporsi a un’analisi a raggi X dei loro interventi sui Social network. Infatti, i turisti che vogliono arrivare negli Stati Uniti con l’Esta potrebbero dover fornire alle autorità americane la cronologia degli ultimi cinque anni dei loro social media, oltre a una lunga lista di informazionali personali, q uali i loro indirizzi email degli ultimi dieci anni e il luogo di nascita e residenza di genitori, marito o moglie, fratelli e figli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
