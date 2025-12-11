dimesso il fornaio accoltellato al volto dal collega

È stato dimesso e ha potuto tornare a casa il fornaio ferito da una coltellata al volto durante un episodio avvenuto nel panificio durante il turno notturno. L'incidente ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire i dettagli della vicenda.

E’ stato dimesso e ha potuto tornare a casa il fornaio ferito con una coltellata dal collega durante il lavoro notturno nel panificio. "Appena possibile tornero’ al lavoro –dice al telefono – Sono anni che vivo qui e mi sono sempre trovato bene". Ha creato scalpore l’aggressione avvenuta lunedì notte in un panificio del Fivizzanese, finità con la vittima ricoverata in ospedale e l’accoltellatore in carcere. "Sono persone che hanno sempre svolto il proprio lavoro e non hanno mai creato problemi – commenta alcuni –. Sono stranieri che risiedono qui da anni, inseriti nella nostra comunità. Siamo davvero sorpresi e dispiaciuti di quanto accaduto". 🔗 Leggi su Lanazione.it