Dimarco in grande spolvero con Chivu E quel primato condiviso con Maicon…

Federico Dimarco si conferma protagonista di eccellenti prestazioni sotto la guida di Chivu, evidenziando una crescita significativa. Il suo rendimento gli consente di raggiungere un primato condiviso con Maicon, consolidando il suo ruolo all’interno della rosa dell’Inter e rafforzando le aspettative sulla sua continuità di successi.

Federico Dimarco continua a dimostrarsi in gran forma sotto la gestione Chivu. E spunta un primato condiviso solo con il grande Maicon. L'esterno italiano Federico Dimarco sta confermando, gara dopo gara, di essere una delle armi offensive più letali e inaspettate dell' Inter. I numeri testimoniano in modo eloquente il suo impatto devastante, posizionandolo al vertice delle classifiche di rendimento in Serie A e proiettandolo nella storia dei difensori nei top 5 campionati europei. Il re delle occasioni create in Serie A. In questa stagione, l'esterno sinistro, soprannominato Dimash dai tifosi, è il giocatore che ha creato più pericoli per le difese avversarie.